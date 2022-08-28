سكان العجمي يشكون من انقطاع المياه بشكل مستمر

أرسل القارئ محمد محسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من انقطاع المياه بشكل مستمر.

وقال "محسن"، في شكواه، “نعاني نحن سكان شارع روفه العوامي. الدرايسه بحري امام محمصه ام النور العجمي بمحافطة الاسكندرية من الانقطاع الدائم للمياه منذ اكتر من ٦ شهور عن العماره خاصة والمنطقة عامة لمدة تصل إلي ٢٣ ساعه يوميا مما يعرض حياتنا وحياه اطفالنا للخطر وعدم الاستطاعه من ممارسة الحياة اليومية الطبيعية”.

وتابع “تم الشكوى من قبل لشركة مياه الشرب بالاسكندريه ولم يتم اتخاذ اي اجراءات لحل الشكوه والمشكله نرجو من سيادتكم المساعده للحفاظ علي حياه مئات الاسر التي تعيش بالمنطقه ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير تليفون رقم ٠١٢٢٧١٧٤٨٦٢”.

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