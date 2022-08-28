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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان العجمي يشكون من انقطاع المياه بشكل مستمر

خدمة بين الناس
خدمة بين الناس

أرسل القارئ محمد محسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من انقطاع المياه بشكل مستمر.

وقال "محسن"، في شكواه، “نعاني نحن سكان شارع روفه العوامي. الدرايسه بحري  امام محمصه ام النور العجمي بمحافطة الاسكندرية من الانقطاع الدائم للمياه منذ اكتر من ٦ شهور عن العماره خاصة والمنطقة عامة لمدة تصل إلي ٢٣ ساعه يوميا مما يعرض حياتنا وحياه اطفالنا للخطر وعدم الاستطاعه  من ممارسة الحياة اليومية الطبيعية”.

وتابع “تم الشكوى من قبل لشركة مياه الشرب بالاسكندريه  ولم يتم اتخاذ اي اجراءات لحل الشكوه والمشكله نرجو من سيادتكم المساعده  للحفاظ علي حياه مئات الاسر التي  تعيش بالمنطقه ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير  تليفون رقم ٠١٢٢٧١٧٤٨٦٢”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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