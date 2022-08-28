تأهيل الشباب وندوات تثقيفية ويوم رياضي للأطفال.. فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عئدًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الإسماعيلية

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من المعارض لبيع مستلزمات الأدوات المدرسية والشنط والملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، في جميع المراكز والأقسام التابعة للحزب، وذلك بتخفيضات كبيرة.

كما نظمت أمانة قسم أول الإسماعيلية، حملة توعوية وطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وباطنة والجهاز الهضمي، والعظام، في كنسية الأنبا بولا بمدينة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء، وتم تقديم الكشف الطبي علي 78 حالة بالمجان.

وفي محافظة بني سويف

بدأت أمانة الشباب بالمحافظة، في تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، حيث يضم البرنامج عدة ورش تدريبية تثقيفية، ويستهدف البرنامج التدريبي أمناء شباب امانات المراكز وكوادر أمانة شباب المحافظة وبعض أعضاء هيئات مكاتب أمانات الشباب بالمراكز، ويتضمن البرنامج عدة ورش تثقيفة تضمنت إعداد الشباب علي كيفية إعداد وكتابة ورقة سياسات عامة وتثقيف سياسي للعمل الحزبي والعمل العام، بالإضافة إلي توضيح المستويات الحزبية ابتداء من الوحدات الحزبية وطبيعة العمل وهدف ورؤية الحزب.

وفي محافظة الإسكندرية

شاركت أمانة ثالث المنتزة، في معرض منتجات نوادي المرأة الخاص بوزارة الصحة وذلك بشاطئ السرايا، حيث تم عرض منتجات المشاركين وتتضمن صناعات ومشغولات يدوية، ومخبوزات، ومعجنات بمختلف أنواعها.



كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثان، ندوة تعريفية بمنطقة العصافرة قبلي بعنوان "دور الأحزاب السياسية في المجتمع"، وذلك بمقر الوحدة الحزبية بالعصافرة قبلي 3، وتناولت الندوة أيضًا الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن من أجل خدمة المواطن والذي يأتي على رأس أولويات الحزب.

كما نظمت أمانة الشباب بقسم الرمل ثان، في فاعلية توزيع كراسي لمساعدة أهالى الدائرة أثناء انتظارهم أمام مكاتب البريد للتخفيف من التزاحم وتخفيف العبء على الأهالى أثناء الانتظار.

كما شاركت أمانة المهنيين بأمانة اللبان، في تنظيم فعالية "الجمع المنزلي للقمامة"، بالتعاون مع شركة "نهضة مصر"، المسؤولة عن النظافة في الإسكندرية، وخلال الفعالية، تم إطلاق حملة مكبرة لأعمال تجريف الشوارع من الأتربة، في إطار تنفيذ منظومة تجريبية لجمع القمامة بشوارع الإسكندرية، وهي الجمع المنزلي بالصفارة، حيث يقوم عمال النظافة بإطلاق صافرات التنبيه للمواطنين في مواعيد محددة سبق إبلاغ المواطنين بها، ويقوم المواطن بتسليم أكياس القمامة لسيارة الجمع المنزلي.

كما أقامت أمانة قسم العامرية ثان، معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر إحتياجاً بمنطقة العامرية، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.



كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "دور الشباب في تنمية المجتمع"، وتناولت الندوة اهمية الشباب ودورهم المهم في المجتمع وكيفية مواجهة التحديات التي تقابلهم.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن"، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقري الراشدة، وتناولت محورين، المحور الأول منزلة الوطن ومكانته وقد تناول المحور الثاني الحفاظ على الوطن وما تحقق من مكتسبات، كما تحدث المحاضرون عن إنجازات الدولة في شتي المجالات ودعم الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها والحديث عن فعاليات الحزب في المركز خلال الفترة الماضية.



كما أقامت أمانة مركز الخارجة، معرضاً شاملا لبيع المواد الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة، ومن المقرر إقامة معارض في كل مكان بالمحافظة.



كما نظمت أمانة مركز الفرافرة، قافلة طبية مجانية، في تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية الكفاح، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالفرافرة ومستشفى الفرافرة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 123 حالة مرضية من أبناء المركز، بالوحدة الصحية بالكفاح، وعلي هامش القافلة، نفذت أمانة الحزب، ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجانبية، وتناول المحاضر فيها المقصود بالصحة الإنجابية؛ هو الاهتمام بصحة المرأة من كل النواحى، والاهتمام بكل انثي مولودة حتى نهاية فترة الإنجاب، وتابع، أن الخدمات تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة واختيار الوسيلة لمناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية، وتستمر خدمات الصحة الانجابية حتى سن ما بعد الانجاب حيث يتم إجراء فحص دوري للثدي وهشاشة العظام.

وفي محافظة الجيزة،

تواصلت فيها جهود حزب مستقبل وطن لدعم ومساندة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم من خلال الفاعليات والمبادرات التي يتم العمل عليها أمانات الحزب بكافة مراكز وأقسام المحافظة، أمانة المرأة بمحافظة الجيزة أعلنت خطتها خلال المرحلة المقبلة والتي تستهدف تكثيف إقامة فصول محو الأمية للمرأة الجيزاوية، وفي منشأة القناطر ودعم لمبادرة "100 مليون صحة" نظمت أمانة الحزب، ماراثون للجري تحت شعار "هختار صحتي" والذي شاركت به مختلف الفئات العمرية، وفي الوراق، احتفلت أمانة الحزب بختام فاعليات دورة نجوم التل لكرة القدم وسط حضور مكثف من أهالي ورياضي القسم.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة مركز النوابة، إقامة معرضاً لبيع المستلزمات المدرسية بقرية الدكة، بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب وعدد من التنفيذيين والقيادات الطبيعية بالقرية إلى جانب عدد كبير من المواطنين من أبناء قرية الدكة وتوابعها، وضم المعرض المقام على مساحة كبيرة كميات من الأدوات الكتابية والكتب والملابس المدرسية والحقائب والأحذية.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة قسم الزهور، يوم رياضي ترفيهي للأطفال تحت عنوان "ممارسة الرياضة هي بداية الطريق لحياة صحية أفضل"، بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع الأطفال ودورها في حياة المجتمع وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأطفال وتعزيز حسن المشاركة وروح العمل كفريق واحد والترويح عن النفس بالإضافة إلى إبراز مواهب الأطفال الرياضية، وانطلقت الفعاليات الساعة الثانية ظهراً على ملعب الهدف بالمدينة الرياضية، حيث بدأت فعاليات اليوم الترفيهي الرياضي بمباراة بين الأطفال المشاركين في الفعالية وفريق المصري البورسعيدي للناشئين وانتهت المباراة بتعادل بثلاثة أهداف لكلا الفريقين، وبعد المباراة قام الأطفال ببعض الألعاب الترفيهية والفقرات الرياضية وسط فرحة من جميع الأطفال المشاركين، وشملت الفعالية تقديم فقرات رياضية، وألعاب ترفيهية، وعروض فنية.

وفي محافظة الفيوم

أقامت أمانة بندر الفيوم، معرضاً "أهلا بالمدراس"، لبيع كافة مستلزمات المدراس والسلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة، بأسعار مخفضة، في بندر الفيوم، وسط تخفيضات وصلت إلي 30%، استعداداً للعام الدراسى الجديد، حيث أشاد الوافدين بجودة المنتجات وكثرتها داخل المعرض، وأشادوا بالأسعار واختلافها عن أسعار السوق وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجا، في قرية كحك بحري، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة الصحة بقسم ثان طنطا، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء، في الوحدة الحزبية بقحافة، بالتعاون مع أمانة المهنيين بالقسم، وشملت تخصصات "باطنة، النساء، الأطفال، العظام، التحاليل الطبية، التغذية، جلدية"، وصرف العلاج بالمجان، حيث تم الكشف الطبي علي 1327 حالة في القافلة الطبية.



كما أقامت أمانة مركز بسيون، ورش فنية في عدة أنشطة مكثفة خاصة بالطفل، حيث تضمنت ورش فنية لتعليم الرسم والخط العربي لأكثر من 20 طفل من مختلف الأعمار وتعليم الخط العربي بأنواعه والرسم والتلوين، إضافة إلى إقامة مسابقات ترفيهية وثقافية، وتستمر هذه الورشة لعدة أيام.

كما نظمت أمانة كفر الزيات، احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات العامة، في الوحدة الحزبية بقرية الدلجمون، وشهدت الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين بجميع المراحل الدراسية بالشهادات العامة والازهر من أبناء قرية الدلجمون ومنحهم شهادات تقدير ودروع تذكارية تقديرا لتفوقهم العلمي كما تم تكريم رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون ومديرمدرسة الدلجمون الثانوية تقديرا لجهودهم.



كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز زفتي، أولي ندواتها عن ريادة الأعمال وذلك لتوعية الشباب والمرأة بأهمية التفكير السليم نحو رؤية مستقبلية تستهدف تمكين الشباب والمرأة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدعم النمو الاقتصادي في ظل السياسة العامة للدولة ورفع مستوى المعيشة، وذلك من خلال التوضيح العام لريادة الأعمال وعرض العوامل اللازمة لقيام المشروع والاستراتجيات والمحاور الأساسية له والسمات التي يجب توافرها في ريادي الأعمال وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها دكتور أدهم الشيتاني مدير المركز الدولي لريادة الأعمال.

كما أقامت أمانة تنمية الموارد أول طنطا، معرض لبيع المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية، بأسعار مخفضة، في شارع حلقة القطن مع أول السباعي بطنطا.



كما نظمت أمانة مدينة زفتى، أول مهرجان كشفي يتم إطلاقه وتنظيمه داخل مدينة زفتى، وكان المهرجان تحت شعار "بناء القائد الصغير"، يرجع اختيار هذا الشعار إلى هدف المهرجان الأول وهو خلق قادة صغار يستطيعوا بناء وطنهم وتحمل المسئوليات، تم المهرجان على مدار 3 أيام اليوم الأول والثاني داخل مقر مستقبل وطن أمانة مدينة زفتى، واليوم الثالث تطبيق عملي داخل الحديقة، وخلال التطبيق العملي تم تقسيم المتقدمين إلى بنات وتم منحهم صفة المرشدات، بنين وتم تقسيمهم إلى براعم من سن 3: 7 سنوات والأشبال من سن 7 : 11 سنة، ومرحلة الفتيان من 11:14 سنة.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة مركز مطروح، احتفالية لتكريم المتفوقين الأوائل الشهادة العامة، من أبناء المحافظة، وتكريم أيضا عدداً من القيادات التعليمية تقديراً لجهودهم من أجل الإرتقاء بالتعليم والمتعلم، وفي ختام الحفل قدم شهادات التقدير والهدايا التذكارية علي المكرمين وسط فرحة وسعادة بينهم، ووسط أسرهم وأولياء الأمور، الذي أعربوا علي شكرهم وتقديرهم لجهود الحزب، وشهد الاحتفال جمع كبير من أهالي الطلاب وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



كما كرمت أمانة مركز مطروح، السيدة رانيا السيد حامد من العاملين بشركة حماية الأمن والبيئة بمستشفى مطروح العام، على أمانتها ، وعثورها علي مبلغ مالي وتسليمه لصاحبه، وقام وفدا من أمانة الحزب بتسليم العاملة شهادة تقدير وهدية متواضعة.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز إيتاي البارود، إحتفالاً لتكريم أوائل الثانوية العامة، بمركز إيتاي البارود وتكريم فريق كرة القدم بمدرسة ماجده الصيرفي أوائل الجمهورية المؤهلة لبطولة شمال إفريقيا، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد كبير من الشخصيات العامة وأولياء أمور الطلاب.



كما نظمت أمانة بندر ومركز كفر الدوار، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة، فى المراحل المختلفة "الثانوية العامة، الثانوية الازهرية، الإعدادية"، بحضور أعضاء الحزب ومجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية والأسر وأولياء الأمور، وفي ختام الحفل، وزع الدورع وشهادات التقدير للطلبة المتفوقين، وأيضاً تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في أنحاء مركز ومدينة كفر الدوار.

وفي محافظة المنيا

نظم أمانة الحزب بالمحافظة، عددا من الندوات التوعوية والفعاليات الخدمية للمواطنين بعدد من مراكز المحافظة، ففي مركز العدوة، نظمت أمانة المرأة ندوة توعوية، تحت عنوان "الزيادة السكانية وآثارها السلبية علي مسيرة بناء الجمهورية الجديدة".



كما نظمت أمانات العمل الجماهيري والشباب بمراكز العدوة وديرمواس وبندر المنيا، قوافل غذائية لبيع جميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

وفي محافظة السويس

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، سلسلة من معارض السلع الغذائية والتموينية في أحياء المحافظة، بأسعار مخفضة، حيث يطلق اليوم أولي معارض السلع التموينية والمواد الغذائية بتخفيضات كبيرة 25% بمناطق أحياء المحافظة وذلك في حي الجناين ومنطقة السيد هاشم وأمام كمبوند أسعد، في تمام الساعة السابعة مساء.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.