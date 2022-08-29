تركيا تفتتح مركز الكون ثلاثي الأبعاد في أنطاليا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات وتقريرا جاء من خلاله، بدأ مركز الكون الافتراضي ثلاثي الأبعاد في أنطاليا التركية بالترحيب بزواره عبر عالمه الرقمي "ديجيفيرس" الذي تم إنشاؤه في مركز بيليك السياحي في أنطاليا ليكون تجربة مختلفة لزواره من خلال صور الوسائط المتعددة.

ويقدم "ديجيفيرس" لزواره رحلة إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد بالعين المجردة من خلال المزج بين الفن والتكنولوجيا والترفيه.

مساحة 5 آلاف متر

عالم "ديجيفيرس" يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع ويوجد به فضاء لتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأطفال.