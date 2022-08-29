العمراني: شباب مصر مبدعون يقدمون ابتكارات بمجال التغيرات المناخية بأقل الإمكانيات.. فيديو

كشفت الدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية COP 27 للشباب، أن هناك شبابا مبدعا في مصر يقدمون ابتكارات في مجال التغيرات المناخية، بأقل الإمكانيات.

وأضافت "العمراني"، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن وزارة الشباب ستطلق كرفان لتغيير المناخ، سينطلق لـ 26 محافظة؛ من أجل زيادة الوعي للشباب بشأن قضية تغير المناخ.

وأشارت مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية COP 27 للشباب، إلى أن هناك مؤتمرا مصغرا لمؤتمر قمة المناخ، ستقام فعالياته في 6 محافظات؛ من أجل التوعية بشأن قضايا المناخ.