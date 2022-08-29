11 صورة تعكس روعة وجمال منطقة سور مجرى العيون بعد تطويرها

تمثل المناطق العشوائية والغير مخططة والغير آمنة خطرا كبيرا على جهود التنمية، التي تسعى الدولة من خلالها بناء جمهورية جديدة تحافظ على كرامة المواطن وتوفير حياة آمنة ومستقرة له، خالية من الأمراض والجهل والتكدس السكاني، الذي يخلق جوا غير ملائم ويفتقد لأساسيات الحياة.

وتسعى الدولة جاهدة لتطوير كافة ربوعها خاصة تطوير العشوائيات، حيث قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية.

وتقوم مصر بـ تطوير العشوائيات حتى تواكب الجمهورية الجديدة، وتقوم الدولة بحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء.

من بين المناطق التي شهدت تغييرا كبيرا في مصر، محيط "سور مجرى العيون" والممتد من ميدان فم الخليج على كورنيش النيل حتى ميدان السيدة عائشة، وتم إزالة عدد من المناطق غير الآمنة خلف سور مجرى العيون، كان أولها منطقة المدابغ وأكشاك أبو السعود، على مساحة 95 فدان تقريبا.

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، مجموعة من الصور لمنطقة “سور مجرى العيون" بعد التطوير.

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون