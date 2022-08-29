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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز الرأس الأخضر على ليبيريا في أولى تصفيات أمم أفريقيا للشباب مصر 2023

صدى البلد

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره الليبيري، مساء أمس الأحد، ضمن أولى مباريات تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الغرب الإفريقي تحت عشرين عاما.


وفاز منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب شيخا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن التصفيات التي سيتأهل منها منتخبان إلى النهائيات المقررة العام القادم في مصر.


ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السنغال وليبيريا وجامبيا والرأس الأخضر وغينيا كوناكري.


وتضم المجموعة الأولى إلى جانب موريتانيا كلا من سيراليون وغينيا بيساو ومالي.


ويتوقع أن يتأهل منتخبان من الفرق التسعة إلى النهائيات المقرر تنظيمها العام القادم في القاهرة.

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