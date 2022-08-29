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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي ولا الزمالك.. التموين تحسم الجدل حول لقب نادي القرن| فيديو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، عن قضية لقب نادي القرن هل للنادي الأهلي أم الزمالك، مؤكدا: "من حق أي نادٍ أن يتقدم بطلب لتسجيل أي علامة تجارية".


وكشف "الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين"، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، أن النادي الأهلي سجل ما يتعدى الـ80 علامة تجارية، بينما سجل نادي الزمالك ما يتعدى 70 علامة تجارية"،

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نادي القرن


أما عن لقب نادي القرن، رد قائلا: "بالنسبة للقلب نادي القرن فنحن نأخذ وقتا للبحث عن وجود العلامة على قواعد البحث وهل تم تسجيلها من عدمه، وهل لديك مستندات دالة على ملكية هذه العلامة أو تسمية هذه العلامة"، مشيرا: "يحق التظلم إذا تم تسجيل العلامة أو لم يتم تسجيلها، ويتم النظر في هذا التظلم من خلال مستشارين من مجلس الدولة، ودورنا فقط هو التوثيق والتسجيل".

وأوضح: "تقدم أي نادي لتسجيل علامة؛ لا يعني أنه تم تسجيل العلامة، لأن هناك فحصا وتدقيقا؛ للتأكد بشأنها"، متابعا: "أي علامة تجارية يكون لها مدة، وهي 20 سنة، ولا بد من تجديدها بعد ذلك؛ وإذا لم يتم التجديد في الفترة القانونية؛ تسقط ،ومن حق أي طرف آخر أن يتقدم بعد انتهاء فترة السماح".
 

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