مواليد 29 أغسطس .. أكتشف ما يخبئه برجك لك من مفاجأت

مواليد 29 أغسطس تنتظرهم الكثير من المفاجات اليوم على صعيد الأبراج فعلى الرغم أنه سيكون هذا الأسبوع مشغولاً بالنسبة لك سواء في المنزل أو مكان العمل ، وذلك لأنشغالك بالكثير من المسؤوليات. أبراج الحظ

يجب عليك السيطرة على حالة الغضبك لديك خلال الفترة المقبلة ، وإلا فقد تقعين في كثير من المشاكل.

برج الأسد

نصيحة لمواليد 29 أغسطس

وفقا لعلم الأبراج عليك اتخاذ الكثير من القرارات المالية بحكمة وعدم إنفاق أموالك المكتسبة على الكثير من الأشياء الغير ضرورية

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 29 أغسطس فإن ذلك يعني أن اليوم سيكون محظوظًا جدًا بالنسبة لك من حيث المال.

على الجانب الاخر قريبا ستنتهي كل مشاكلك المالية ويمكن للأشخاص المرتبطين بالأعمال التجارية الحصول على أرباح مختلطة اليوم. ويُنصح بعدم الإهمال في أي نوع من الأمور المتعلقة بالضرائب.

على المستوى العاطفي ستتعزز علاقتك مع زوجتك وسيزداد ارتباطك العاطفي تجاه بعضكما البعض و سيكون اليوم أيضا جيدًا لك من حيث الصحة.