أخبار السيارات| سعر هيونداي سنتامو أوتوماتيك .. أرخص 5 سيارات مستعملة في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت القائمة السعرية الخاصة بإصدارات ام جي، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات MG HS موديل 2022، والتي جاءت بزيادة سعرية بلغت 20 ألف جنيه.

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة، حيث يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، إلى جانب عدة خيارات تتعلق بالاسعار المطروحة.

يضم السوق المصري مجموعة ضخمة من السيارات الاعتمادية القوية، والتي تأتي بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة متنوعة من الطرازات، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك، التي تنال اعجاب الكثير، نسبة لصغر حجمها، واأعادها الهيكلية المتقاربة نسبيًا، بالاضافة إلى تغلبها على مشكلات الزحام والاصطفاف.

يضم السوق السعودي مجموعة ضخمة من السيارات المستعملة التي تتوفر بحالة جيدة، التي تعتبر خياراً هاماً وضرورياً لمحدودي الدخل و متوسطي الدخل، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

ارتفعت أسعار السيارة MG 5 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك لجميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت نسبة الزيادة الجديدة بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه.

ارتفعت اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 20 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي من هذه النسخة.

تحتفل مرسيدس بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس علامتها الفرعية AMG ، وتمتلك العلامة التجارية الألمانية طريقة خاصة جدًا لمشاركة اللحظات التاريخية مع معجبيها، حيث تقدم الشركة سيارة السباق Mercedes-AMG GT3 Edition 55 التي سيتم إنتاجها في نطاق محدود للغاية بعدد 5 سيارات فقط.