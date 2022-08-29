السنغال يفوز على غينيا كوناكري في تصفيات أمم إفريقيا للشباب مصر 2023

فاز منتخب السنغال على نظيره الغيني الكوناكري، ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الغرب الإفريقي تحت عشرين عاما.



وفاز منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب شيخا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن التصفيات التي سيتأهل منها منتخبان إلى النهائيات المقررة العام القادم في مصر.



ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات ليبيريا وجامبيا والرأس الأخضر.



وتضم المجموعة الأولى إلى جانب موريتانيا كلا من سيراليون وغينيا بيساو ومالي.



ويتوقع أن يتأهل منتخبان من الفرق التسعة إلى النهائيات المقرر تنظيمها العام القادم في القاهرة.