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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: سواريش سقطة في تاريخ الأهلي.. والإدارة مُطالبة بالتوضيح.. فيديو

سواريش
سواريش

يرى الإعلامي محمد شبانة، أن الحديث عن ظلم سواريش خلال فترة ولايته مع النادي الأهلي ماهي إلا محاولة لتجميل القرار بتعيينه مديرًا فنيًا للنادي الأهلي، سواريش ولا أداء فني ولا شخصية قوية، هذا الرجل كان يُهزر مع النادي الأهلي.

 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، ما قدمه سواريش مع الأهلي لا يمت للأهلي بصلة، من أداء فني قوي أو لون قميص الفريق فقط، سواريش لم يُظلم في النادي الأهلي.

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وأضاف شبانة،الأهلي سرب معلومات بان عقد سواريش لا يحوي شروط جزائية بنهاية الموسم الجاري، وهذا ما نفاه وكيل المدرب البرتغالي، والذي أكد أن هناك شرط جزائي يحصل عليه المدرب في حالة فسخ النادي الأهلي التعاقد، لذلك أطالب الأهلي توضيح حقيقة وجود شرط جزائي في عقد سواريش.

وأتم شبانة، سواريش سقطة من سقطات النادي الأهلي في تاريخه، وهو الأسوء في تاريخ الأهلي.

مرشح جديد لخلافة سواريش.. 

 كشف مصدر داخل الأهلي، أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي، دخل دائرة ترشيحات النادي الأهلي، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن أحد الوكلاء عرض على الأهلي خلال الساعات الماضية، الروماني كوزمين كونترا، بعدما استقرار النادي على رحيل ريكاردو سواريش نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن الأهلي ضم كوزمين كونترا إلى ملف السير الذاتية التي يدرسها خلال الفترة الحالية، للاستقرار على المدير الفني الجديد للمارد الأحمر وخلافة سواريش.

الأهلى النادي الأهلي كوزمين كونترا المدرب البرتغالي مرتضى منصور محمد شبانة

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