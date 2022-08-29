كيف تخطط روسيا لضم مناطق أوكرانيا إليها؟.. تفاصيل

كشف سيرجي كيرينكو، المسؤول في الكرملين الروسي، أن استطلاعات حديثة تظهر تأييداً في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا، المعروفين باسم "دونباس"، للانضمام إلى روسيا بنسب تتراوح بين 91 % إلى 92%.

فيما قال كيرينكو إن مستوى التأييد يتراوح بين 75% إلى 77% في منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

ومع ذلك، فإنه ليس لدى روسيا السيطرة الكاملة على جميع المناطق التي تلمح إلى أنها جاهزة للضم. وتسيطر أوكرانيا على أجزاء كبيرة من دونيتسك وألمحت إلى تنفيذها هجوماً مضاداً في خيرسون.

وقال موقع "ميدوزا" الإخباري عبر موقعه، أخيراً، إن استطلاعات الرأي التي أجراها أظهرت انقساماً بنسبة 30% تقريباً لصالح الانضمام إلى روسيا و30% ضده، بينما امتنع البقية عن إبداء آرائهم.