مسرح النهار يستضيف العرض المسرحي سالب واحد اليوم وحتى 4 سبتمبر

يستضيف مسرح النهار بوسط البلد العرض المسرحي "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر، لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الإثنين وحتى 4 سبتمبر المقبل.



"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية الهادفة التي حظت مؤخرا بالمشاركة في عدد من الفعاليات الهامة، أبرزها فعاليات منتدى شباب العالم الأخير، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وهو من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، ويناقش العرض في إطار فني وإنساني مشكلات ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال.



وشارك العرض أيضا في عدة مهرجانات مسرحية، وحصل من خلال مشاركته حتى الآن على 25 جائزة في عناصر العمل، وكان له مشاركة متميزة في الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وفازت بطلة العرض يارا المليجي بجائزة أفضل ممثلة دور ثان "نساء".



كما شارك العرض مؤخرا ضمن خمسين ليلة مسرح بمهرجان المسرح للجماهير برئاسة الفنان أشرف زكي، وشارك في الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي بمدينة الإسكندرية، وحصل على 6 جوائز متنوعة في عناصر العمل، وشارك أيضا في مهرجان صحار بسلطنة عمان.



"سالب واحد" تمثيل وبطولة أحمد عباس، ويارا المليجي، ومصطفى رشدي، وسالي سعيد، وعبد الرحمن محسن، وحسام حافظ، وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسني، ومصمم استعراضات مي رزيق، وتأليف محمد عادل، وإخراج عبدالله صابر.