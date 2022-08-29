شاهد .. أحدث ظهور لـ هشام ماجد على السوشيال ميديا

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل معه عدد كير من متابعيه وحازت الصورة على اعجابهم .

و قال هشام ماجد، إن فيلم تسليم أهالي تم تصويره منذ عام 2019، وانجذب له بسبب فريق العمل دنيا سمير غانم، والمؤلف شريف نجيب، والمخرج خالد الحلفاوي، مشيرا إلى أن وجود الرومانسية والأكشن والفانتازي في أحداثه كانت من عوامل موافقته على العمل.

وتحدث هشام ماجد في تصريحات لبرنامج "أسرار النجوم" على راديو نجوم إف إم عن مشاركة الراحلة دلال عبد العزيز في الفيلم قائلا:"وجود الراحلة دلال عبدالعزيز جعل الناس وهي بتتفرج فيه سعادة وحزن ومشاعر متضاربة، وأيضا الأستاذ سمير غانم، وأتمنى العمل يكون تكريما لهما كما تم الإشارة لهما في نهاية تتر الفيلم".