محمد جاد: أهلاً مدارس بتخفيضات 20 و30 %

أكد الإعلامي محمد جاد، أن الأزمة الأقتصادية العالمية، أثرت على أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن وزارة التموين أعلنت إقامة معرض"أهلاً مدارس" ، و الذي يحتوي على كافة مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة.

وقال محمد جاد أثناء تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن المعارض التي يتم افتتاحها في كافة محافظات الجمهورية تنال اهتماما كبيرا.

وذلك لأنها تخفف من العبء على المواطن المصري، من خلال تخفيضات تصل إلى 20% و 30%.

ميعاد إفتتاح المعرض الرئيسي لأهلاً مدارس

وأضاف الإعلامي محمد جاد، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،سوف يفتتح المعرض الرئيسي الخاص بأهلاً مدارس، و ذلك في بداية شهر سبتمبر القادم، و سوف يستمر لمدة 10 أيام ، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.