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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد جاد: أهلاً مدارس بتخفيضات 20 و30 %

الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد

أكد الإعلامي  محمد جاد، أن الأزمة الأقتصادية العالمية، أثرت على أسعار السلع والخدمات  بشكل كبير، في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن وزارة التموين أعلنت إقامة معرض"أهلاً مدارس" ، و الذي يحتوي على كافة مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة.

وقال محمد جاد أثناء تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن المعارض التي يتم افتتاحها في كافة محافظات الجمهورية تنال اهتماما كبيرا.

شعبة الأدوات المكتبية: الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لمعارض أهلا مدارس

بتخفيضات 25%.. التموين: 200 شركة و800 محل تشارك في معرض أهلا مدارس

وذلك لأنها تخفف من العبء على المواطن المصري، من خلال تخفيضات تصل إلى 20% و 30%.

ميعاد إفتتاح المعرض الرئيسي لأهلاً مدارس

وأضاف الإعلامي محمد جاد، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،سوف يفتتح المعرض الرئيسي الخاص بأهلاً مدارس، و ذلك في بداية شهر سبتمبر القادم، و سوف يستمر لمدة 10 أيام ، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

 

 

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