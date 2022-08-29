بولندا تستقبل 5 ملايين و886 ألف لاجىء من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين بأن بولندا استقبلت إجمالي 5 ملايين و886 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.



وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الأحد حوالي 25 ألفا ومائة لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 36 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم .. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4 ملايين شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.



وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.