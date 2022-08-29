أستاذ اقتصاد: الشارع المصري يحمل البنك المركزي مسؤولية أكبر من دوره الأساسي.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد ، أستاذ اقتصاد ، إن الشارع المصري يحمل البنك المركزي أكثر من دوره ، ومسؤوليته في الأزمة الاقتصادية الراهنة ، مشيرا إلى أن كل مؤسسة في الدولة يحكمها قانون ينظم عملها ، ولا يمكنها تخطى هذا القانون.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن البنك المركزي ليس الجهة المسؤولية عن تغيير شكل الاقتصاد المصري ، متابعا : " تغير المسؤول لا يعني أن هذا سيحسن الحال في يوم وليلة ".

وأوضح ، أن دور البنك المركزي هو تنظيم عمل البنوك ، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ، ولكن هذا التنظيم غير مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه .

ولفت ، إلى أن قوة الجنيه المصري يعود للقوة الإنتاجية للدولة ، وارتفاع سعر صرف صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ناتج عن خلل في فارق التصدير على الاستيراد .