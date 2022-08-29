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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تبدأ تسيير جسرا جويا من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

صدى البلد

   سيرت وزارة الدفاع الإماراتية - ممثلة في قيادة العمليات المشتركة - جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى باكستان، للمساهمة في دعم جهود إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها باكستان مؤخرا.
وقال سفير الإمارات لدى باكستان حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح اليوم إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخراً.
وأشار إلى أن تقديم تلك المساعدات يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن دولة الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان خاصة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية .
وأكد أن الدعم الإماراتي الإنساني يمتد لتقديم يد العون إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات.
 

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