الطيران العراقي ينفذ ضربتين جويتين على أوكار داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ الطيران العراقي ضربتين جويتين على أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة راوه، بمحافظة الأنبار غرب البلاد.



وذكر بيان للخلية،أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عناصر الاستخبارات العسكرية تابعت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة إحدى الأوكار عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قطاع قيادة عمليات الجزيـرة .



وأضاف البيان أن هذه العناصر زودت طيران القوة الجوية بمعلومات استخبارية دقيقة الذي نفذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل، مشيراً الى أن قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف.