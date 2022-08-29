الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء 

برلمانية: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية

نائب: التعرف على متطلبات المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية ضرورة

نائبة: توجيهات الرئيس السيسي دائما في صالح المواطن المصري





أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية ، وأكدوا أن هذا القرار ينتظره الشعب المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة حالة الغلاء وجشع بعض التجار واستغلال الموقف لتعطيش السوق المصرية من السلع الغذائية.

فى البداية أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتى فى توقيت هام لاسيما وبدء العام الدراسي وزيادة الأعباء على المواطنين وحماية المواطن المصرى من جشع بعض التجار والتلاعب بالسلع الغذائية.

وأكملت مايسة عطوة فى بيان صحفى، أن جهود الرئيس السيسي بدأت تؤتى بثمار ويشعر بها المواطن المصري سواء من خلال المشروعات الوطنية العملاقة التي تم إنجازها، أو المبادرات التى أطلقها على مدار سنوات، والمشروعات القومية التى تم انجازها فى وقت قياسي قد يحتاج فى العادي الى أضعاف هذه المدة، فالرئيس السيسي أعطانا درسا مهما وهو أنه لا يوجد مستحيل طالما هناك إرادة حقيقية على الإنجاز.

وأضافت عضو مجلس النواب أن كل الشعب المصرى يقف خلف الرئيس السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية، واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، فلك من كل الشعب المصرى كل التحية والتقدير والاحترام.

وأشاد النائب/ أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن اجراء حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء للتعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن هذا القرار ينتظره الشعب المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة حالة الغلاء وجشع بعض التجار واستغلال الموقف لتعطيش السوق المصرية من السلع الغذائية، كما أن هذا التوجيه يساهم فى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وفقا لاحتياجاتهم وبعد حوار مجتمعي.

وأكمل أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن دائما وأبدا الرئيس يضرب المثل فى الوقوف بجانب الطبقة الكادحة ومحدودى الدخل ويشعر دائما بمعاناتهم ودائما سابق بخطوة ولهم أولوية لدي فخامة الرئيس وهذا هو سر وقوف كل الشعب المصرى خلف الرئيس.

وأشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بشأن التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء، مؤكده أن هذا القرار جعل المواطن المصرى شريك فى صناعة القرار ويساهم فى القضاء على استغلال بعض التجار والجشع ورفع الأسعار.

وأضافت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن توجيهات الرئيس السيسي تأتى من خلفية متابعته اليومية لآراء المواطنين وأنه يشعر بهم ومعاناتهم من جراء الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار التى تجتاح العالم، والتى تطلب تضافر كل الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المواطن المصرى.

وأكملت إيناس عبد الحليم أن توجيهات الرئيس السيسي دائما تصب فى مصلحة المواطن المصرى، ودائما سابقة بخطوة نظرا لشعور الرئيس السيسي بالضغوط الاقتصادية التى تمر على المواطن المصرى وحالة الغلاء التى يمر بها العالم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية، ووجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.