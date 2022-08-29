عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات ميدوسا

ليلى علوي
ليلى علوي

الفنانة ليلى علوي.. جميلة السينما التي لا يأفل قمرها، ولا تغيب شمس نجوميتها على مدى السنوات التي أمضتها في مسرتها الفنية المفعمة بالكثير من التألق والنجاحات.

txt

فاكرين نجوم الموسم الأول من ذا فويس كيدز.. كيف أصبح شكلهم الآن ؟

txt

هطلع عمرة أكفر عن ذنبي بسببها| بماذا اغتابت ميار الببلاوي شيرين ؟

جمال ليلى علوي وأناقتها وشبابها المتجدد لازال نموذج للفتيات اللاتي يبحثن عن الجمال، ولا زالت ليلى علوى هي فتاة وسيدة أحلام الشباب والرجال منذ التسعينيات.

ليلى علوي.. وميدوسا 

خلال الساعات الماضية تصدر وشم «ميدوسا» تريند تويتر، وسط تساؤل العديد من رواد السوشيال ميديا عن معناه، وانتشرت في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور لأشخاص يضعون وشمًا على جسدهم، والغريب أن صورة الوشم تبدو مثل امرأة قبيحة باكية. 

txt

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

txt

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

وميدوسا ميدوسا في الأساس - وفقًا للأسطورة - هي ربة الحكمة والثعابين، التي كانت تحول كل من ينظر لعينها إلى حجر، وكانت نموذج لفتاة جميلة، وقعت في حب "بوسيدون" إله البحر والعواصف والزلازل والخيول، وأعطته الثقة الكاملة، لكنه اعتدى عليها جنسيا بالقوة في معبد أثينا.

وبدات الفتيات في سرد قصص التحرش التي تعرضن لها، باستخدام هاشتاج ووشم ميدوسا، كما استدعى كثيرون قصص تحرش ومضايقات تعلاض لها الشخصيات العامة ومنها قصة معجب حاول لمس الفنانة ليلى علوي.

متحطش إيدك عليا 

تعود واقعة الفنانة ليلى علوي - التي تحتل التريند حاليا بعد نشر فيديو راقص لها بإحدى حفلات الساحل الشمالي - إلى عامين سابقين.

كانت الفنانة ليلة علوي في زيارة لقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج لحضور افتتاحات مشروعات تنموية في القرية.

وتجمع اهالي القرية ومعجبي الفنانة حولها لالتقاط الصور معها، حيث بادلتهم الفنانة ليلى علوي كلمات الإشادة والحديث، لكنها انفعلت على احد المعجبين.

ليلى علوي

حاول أحد المعجبين لمس الفنانة ليلى علوي خلسة ووضع يده عليها، لكن الفنانة ليلى علوي نهرته قائلة “ متحطش إيدك عليا” ليبتعد عنها المعجب.

وعقب تلك الواقعة قالت ليلى علوي في تصريحات صحفية لها تعقبًا على انفعالها: "انا بحب اهل سوهاج جدًا لكن مكنش ينفع ان حد يحاول يحط ايده عليا وهو بيتصور .. ده الامر اللي بيضايقني".

تريند ليلى علوي 

واعتلت ليلى علوي التريند خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حضورها حفل الفنان وائل كفوري وأحمد سعد في الساحل الشمالي، بصحبة الفنانة إلهام شاهين.

ورقصت الفنانة ليلى علوي على أنغام اغاني النجمين وائل كفوري وأحمد سعد، حيث تبادل معجبيها صور وفيديوهات الحفل على صفحات السوشيال ميديا.

 

ليلى علوي ميدوسا الفنانة ليلى علوى وائل كفوري أحمد سعد إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

موضوعات متعلقة

التالتة مش تابتة.. ظهور مثير لـ مصطفى فهمي مع امرأة جديدة| من هي؟

أخليت مسؤوليتي.. ما سر إصرار يوسف الحسيني مجددًا على إيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر؟

هتك عرضها بالقوة.. القصة الكاملة لتحرش مدرس بطالبة والعقوبة الموقعة عليه

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

فاكرين نجوم الموسم الأول من ذا فويس كيدز.. كيف أصبح شكلهم الآن ؟

محامية جيهان العراقية تفجر مفاجأة.. هل تورط عبد الله رشدي فعليًا في تهمة الاغتصاب ؟

جابوا راديو.. المنايفة صلوا الجمعة بدون خطيب| القصة الكاملة

أنقذت حياة 3 أشخاص وماتت.. قصة عروس توفيت صبيحة زواجها

ترشيحاتنا

كلام للتسلية.. خالد الغندور يعلق على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

تسبب في حبسه| شاهد فيديو ترويج متهم للمخدرات على تيك توك

الغندور يكشف عقبة جديدة تمنع عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

بحيلة ذكية.. الشرطة الأمريكية تحل لغز جريمة قتل وقعت منذ أكثر من 30 عاما

هتسيب المحل .. وفاة مفاجئة لأب في مشاجرة ليلة فرح نجله بالمنوفية

زواج عرفي وإنكار نسب.. لاعب الزمالك يواجه اتهامات خطيرة| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ القفطان الأبيض| شاهد

مطربة و9 ممثلات.. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

ميدوسا.. قصة صورة غزت السوشيال ميديا لتعبر عن التحرش والاغتصاب

فستان جريء وإكسسوارات على البطن.. تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ