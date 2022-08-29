ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات ميدوسا

الفنانة ليلى علوي.. جميلة السينما التي لا يأفل قمرها، ولا تغيب شمس نجوميتها على مدى السنوات التي أمضتها في مسرتها الفنية المفعمة بالكثير من التألق والنجاحات.

جمال ليلى علوي وأناقتها وشبابها المتجدد لازال نموذج للفتيات اللاتي يبحثن عن الجمال، ولا زالت ليلى علوى هي فتاة وسيدة أحلام الشباب والرجال منذ التسعينيات.

ليلى علوي.. وميدوسا

خلال الساعات الماضية تصدر وشم «ميدوسا» تريند تويتر، وسط تساؤل العديد من رواد السوشيال ميديا عن معناه، وانتشرت في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور لأشخاص يضعون وشمًا على جسدهم، والغريب أن صورة الوشم تبدو مثل امرأة قبيحة باكية.

وميدوسا ميدوسا في الأساس - وفقًا للأسطورة - هي ربة الحكمة والثعابين، التي كانت تحول كل من ينظر لعينها إلى حجر، وكانت نموذج لفتاة جميلة، وقعت في حب "بوسيدون" إله البحر والعواصف والزلازل والخيول، وأعطته الثقة الكاملة، لكنه اعتدى عليها جنسيا بالقوة في معبد أثينا.

وبدات الفتيات في سرد قصص التحرش التي تعرضن لها، باستخدام هاشتاج ووشم ميدوسا، كما استدعى كثيرون قصص تحرش ومضايقات تعلاض لها الشخصيات العامة ومنها قصة معجب حاول لمس الفنانة ليلى علوي.

متحطش إيدك عليا

تعود واقعة الفنانة ليلى علوي - التي تحتل التريند حاليا بعد نشر فيديو راقص لها بإحدى حفلات الساحل الشمالي - إلى عامين سابقين.

كانت الفنانة ليلة علوي في زيارة لقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج لحضور افتتاحات مشروعات تنموية في القرية.

وتجمع اهالي القرية ومعجبي الفنانة حولها لالتقاط الصور معها، حيث بادلتهم الفنانة ليلى علوي كلمات الإشادة والحديث، لكنها انفعلت على احد المعجبين.

ليلى علوي

حاول أحد المعجبين لمس الفنانة ليلى علوي خلسة ووضع يده عليها، لكن الفنانة ليلى علوي نهرته قائلة “ متحطش إيدك عليا” ليبتعد عنها المعجب.

وعقب تلك الواقعة قالت ليلى علوي في تصريحات صحفية لها تعقبًا على انفعالها: "انا بحب اهل سوهاج جدًا لكن مكنش ينفع ان حد يحاول يحط ايده عليا وهو بيتصور .. ده الامر اللي بيضايقني".

تريند ليلى علوي

واعتلت ليلى علوي التريند خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حضورها حفل الفنان وائل كفوري وأحمد سعد في الساحل الشمالي، بصحبة الفنانة إلهام شاهين.

ورقصت الفنانة ليلى علوي على أنغام اغاني النجمين وائل كفوري وأحمد سعد، حيث تبادل معجبيها صور وفيديوهات الحفل على صفحات السوشيال ميديا.