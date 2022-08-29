الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد

كشف المهندس إيهاب واصف ، رئيس شعبة الذهب ، عن أسباب استقرار أسعار الذهب في مصر رغم تراجع أسعاره عالميا.

موضحا أن السعر المرجح للذهب مع ظهر اليوم عيار 21 محليا هو 1079 جنيها، و 924 جنيها لعيار 18 ، و 1283 جنيها لعيار 24 ، و 8632 جنيها لسعر الجنيه الذهب ، وهو انعكاس على انخفاض بورصة لندن صباح اليوم ، وتسجيل انخفاض وصل لـ 1% .

وأوضح رئيس شعبة الذهب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن هناك تذبذبا في السوق العالمي للذهب ، خاصة مع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في سبتمبر ، وهذا ما أدى لانخفاض الذهب ، ووصول الدولار لأهلي نقطة لها أمام جميع العملات العالمية .

شعبة الذهب تؤكد على أهمية الاستثمار في الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب ، إلى أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب على اختلاف الأسعار ، واستثمار الذهب على فترة طويلة مربح في كل الأوقات ، وبالتالي لا نستطيع أن ننصح المواطنين بعدم الشراء أو البيع .