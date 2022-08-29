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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفاكيا تدشن مفاعلا نوويا جديدا لتلبية احتياجات الطاقة

صدى البلد

  وافقت هيئة تنظيم الطاقة النووية في سلوفاكيا على إطلاق مفاعل نووي جديد في محطة موشوفتشي النووية، وهي المنشأة التي ستحول سلوفاكيا إلى أحد مصدري الطاقة النووية حال التشغيل الكامل للمنشأة.
وبحسب شبكة البلطيق الإخبارية، المتخصصة في شؤون البلقان ووسط وشرق أوروبا،، فقد أصدرت الهيئة إذنا نهائيا بشأن تشغيل الوحدة 3 في محطة موشوفنشي للطاقة النووية، والتي تعمل بتقنية الماء المضغوط (VVER)، في 25 أغسطس الجاري .


وقالت رئيسة الهيئة، مارتا زياكوفا، في تصريحات لراديو سلوفاكيا، إن التشغيل التجريبي للمجمع سيستمر أربعة أشهر على الأقل، لافتة إلى أن الوحدة 4 بالمحطة النووية ستكون جاهزة للعمل في غضون عامين .
من جانبه، انتقد وزير المناخ النمساوي، ليونور جوسلر، أحد أعضاء حزب الخضر في الائتلاف الحاكم، قرار تشغيل المفاعل الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود النمساوية. وقال: "إن القرار غير مفهوم على الإطلاق"، منتقدا الدول المجاورة لسعيها للحصول على الطاقة النووية ". وأضاف أن النمسا خالية من الأسلحة النووية .


جدير بالذكر أن محطة موشوفتشي النووية تضم الوحدة 1 التي تنتج 471 ميجاوات كهربائية، والوحدة 2 بقدرة 500 ميجاوات، فيما يبلغ إنتاج الوحدة الثالثة 471 ميجاوات، وتغطي حوالي 13% من استهلاك الكهرباء في سلوفاكيا. كذلك تمتلك سلوفاكيا مفاعلين في محطة "بوهونيس" النووية وتنتج كل وحدة 466 ميجاوات على حدة .
 

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