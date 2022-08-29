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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. هيدي كرم تتجول في شوارع القاهرة..أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها شام

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شاهد.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها شام

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلي ابنتها شام الذهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت أصالة فيديو لابنتها شام وهي تعزف و علقت قائلة: شام بنت صوله .. وصوله أنتوا كلكم شكّلتوها تعلّمت وكبرت ووقعت وقمت وكلّ شي علّمتوني ياه علّمت وماقصّرت وماتوانيت ومارميت وكتير حافظت وكتير تحمّلت وكان حلمي بعوض كبير تكون بنتي متل مابحلم متلّ مابكلّ لحظه بدعي وكانت شام .

 

قصر البارون ومحمد علي.. هيدي كرم تتجول في شوارع القاهرة احتفالا بعيد ميلادها.. فيديو

 

احتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها الـ٤٢  بجولة في شوارع القاهرة .

و نشرت هدي كرم فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام اثناء جولتها لقصر البارون و محمد علي و علقت قائلة : قررت اقضي يوم عيد ميلادي في شوارع القاهره الجميله روحت قصر البارون وقصر محمد على في المنيل …. بلدنا حلوه اوى اوى على فكرة.

 

حنان مطاوع: ربما ينتظرك شيئًا أهم بكثير مما فقدت

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

بهاف ستومك .. هيفاء وهبي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بالستان .. إطلالة ناعمة لـ نيللي كريم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

إساءة للاعبين| فرج عامر : موسيماني السبب الرئيسي لوصول الأهلي لهذه الحالة

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر : موسيماني السبب الرئيسي لوصول الاهلي للحالة اللي وصل ليها معاملة سيئة جدا مع اللاعبين، الاستغناء عن لاعبين مميزين واحتفظ بعدد من اللاعبين ليس مكانهم النادي الاهلي. اجازات طويلة. خلافات مع المساعدين. المهم... شكرا موسيماني.

أصالة اخبار هيدي كرم اطلالات حنان مطاوع هيفاء وهبي نيللي كريم اطلالات شام الذهبي

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