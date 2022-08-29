رئيس "اقتصادية الشيوخ" يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة دعم العلاقات الثنائية

بحث الدكتور هاني سرى الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، اليوم الإثنين، سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.



ونقل الدكتور هاني سرى الدين تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لضيفه الكريم، معربا عن تقدير مصر حكومة وشعبا لما تقدمه اليابان للشعب المصري من تعاون على صعيد مشروعات البنية التحتية والتعليم والثقافة وغيرها، مؤكداً حرص اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على دعم كافة الخطوات التي تساعد على تطوير التعاون الثنائي بين مصر واليابان، وخاصة في مجال المشروعات الصناعية ومكونات الإنتاج، وأن تمتد تلك المشروعات لمختلف المحافظات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.



وأعرب سفير اليابان بالقاهرة، عن تقديره لمتانة علاقة بلادة بمصر وأنها علاقة تاريخية، مؤكدا على تطلعه لتطوير تلك العلاقة في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مشيرا إلى أن الاستثمار الياباني المباشر في مصر في عام 2021 بلغ سبعة أضعافه في عام 2020، لافتا إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في جهود الحكومة المصرية في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، معرباً عن أمله في زيادة تلك الجهود لازالة المزيد من التحديات والعقبات في المرحلة القادمة.