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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية

صدى البلد

دعا الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين الى الانسحاب من المؤسسات الرسمية وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة.

وقال "صالح"، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم "الاثنين"، إن الظرف العصيب الذي يمر بالعراق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها.

وأضاف أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، منبها الى أن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع العراق ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة.

وأشار صالح الى إن تطورات الأحداث يفرض على القوى الوطنية مسئولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن، لصالح الوطن، ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري.

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