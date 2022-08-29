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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمم المتحدة: 3 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تتجه إلى مصر واليمن ورومانيا

سفن الحبوب الأوكرانية
سفن الحبوب الأوكرانية

أفادت المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية من موانئ البلاد بأنه تم شحن حوالي 1.25 مليون طن متري.

وذكر مركز التنسيق المشترك، الذي يضم أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، أنه تم تمكين ما مجموعه 114 رحلة حتى الآن (62 سفينة قادمة و52 سفينة مغادرة) منذ أن تم التوقيع على الاتفاق في إسطنبول في 27 يوليو.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سُمح لثلاث سفن تجارية بالتحرك اليوم "الاثنين"، وعلى متنها أكثر من 70 ألف طن من المواد الغذائية، الأولى "كارتريا" التي غادرت من يوجني متجهة إلى تركيا، محمّلة بـ37,500 طن متري من القمح اشتراها برنامج الأغذية العالمي من أجل طحنها، وبعد ذلك تحميلها على متن سفينة جديدة متوجهة إلى اليمن.

وأضافت المبادرة الأممية أنه من المقرر أن تبحر سفينة ثانية "ذا بيس إم" من أوديسا إلى كونستانتا في رومانيا محمّلة بـ24,485 طنا من الذرة، وسفينة ثالثة "آش البلطيق" من المقرر أن تغادر من أوديسا إلى الدخيلة في مصر محمّلة بـ11 ألف طن من الذرة.

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