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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاهل البحرين يبحث مع الرئيس الفرنسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

صدى البلد

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم "الإثنين"، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد عاهل البحرين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية"، بما تشهده الجمهورية الفرنسية بفضل نهج الرئيس إيمانويل ماكرون من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وما حققته من إنجازات نوعية في جميع الميادين.

وأثني على دورها المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم، وجهودها المقدرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين في مواجهة تحديات المنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى التحديات المناخية التي تواجه العالم وبحث آليات التنسيق المشترك للتصدي لها، بما يضمن حماية البيئة العالمية، وذلك عبر المبادرات الدولية المشتركة تحت إطار الأمم المتحدة وأجهزتها.
 

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