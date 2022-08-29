استبعاد إبراهيم عادل ورمضان صبحي والسعيد .. إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة الجونة في إطار مواجهات الدوري الممتاز والتي خلت من إبراهيم عادل ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة من بطولة الدوري.

وضمت القائمة ١٦ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - حسين السيد - محمد حمدي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - إبراهيم توريه - محمود صابر - أحمد فوزي - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي