مارجريت عازر: دعوات عدم إلزام المرأة بإرضاع أبنائها كلام فارغ

أكدت مارجريت عازر أمين عام المجلس القومي للمراة سابقا، أنها رافضة لدعوات عدم إلزام السيدات بتربية وخدمة الزوج والأبناء .

وقالت مارجريت عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،إن تربية الأبناء إلزام وواجب والأم مسؤولة عليهم في المقام الأول ".

وأضافت مارجريت عازر:" الحديث عن أن المرأة لا تقوم بإرضاع أبنائها كلام فارغ، ولا أساس واقعي له".

الأسرة نواة المجتمع

وتابعت مارجريت عازر:" الأسرة هي نواة المجتمع ولو الأسرة ناجحة سيكون المجتمع سوي وسليم ".

وأكملت مارجريت عازر :" على المرأة أن تحدث حالة من التوافق بين الحياة المهنية والحياة الزوجية وتربية الأبناء ".