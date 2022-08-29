المنصورة ..الجنايات تحيل قتلة الطفلة روجينا للمفتى

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، الستار على قضية مقتل الطفلة روجينا (5 سنوات ) ، بمحافظة الدقهلية.

قررت إحالة أوراق اثنين من المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهما، وحددت جلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال.

ووجهت النيابة للمتهمين تعذيب الطفلة وكيها بالنار ووضعها بالصندوق الخلفي لسيارة مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتى فاضت روحها، وإلقاء جثتها بإحدى الأراضي الزراعية بأجا، حيث شاهدت المتهمين في حفلات مخلة، وقيامها بتقليد أصواتهم.

تفاصيل الجريمة

وكانت الاجهزة الامنية بـ الدقهلية بالتنسيق مع أمن الجيزة كشفت لغز العثور علي جثة طفلة ملقاه بجوار مصرف باجا، على يد ٤ أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت أوبر ومثلها، حيث يقومون بسحب قائدها إلى مناطق نائية وسرقة سيارته حيث قاما بسرقة سيارتين “النترا وتويوتا” وقتلوا طفلة بأجا، وارتبطت والدتها وصديقة والدتها بعلاقة جنسيه مع المتهم بعلم زوجته ورغبتها، وكانوا يقومون بعلاقات جماعية حميمة، وكانت تشاهدهم الطفله وتقلدهم أمام الجميع بحركات تمثيليه طفولية، الأمر الذي جعلهم يقومون بمداومة تعذيبها خلال شهرين بحرقها جسدها، وحبسها تحت الدولاب وتقييدها أسفل السرير وحبسها بغرفة بمفردها.

عذبوا الطفلة وحبسوها فى صندوق السيارة خشية من افتضاح امرهم

ومع استمرار الطفلة بتمثيل تلك الحركات وخشية افتضاح أمرهم قاموا بالاتفاق على التخلص منها بحيلة اعتقدوا بأنها ستفلتهم من العقاب، ووضعوها داخل صندوق السيارة حتى الاختناق والموت، وبعد 6 ساعات وعند فتحهم الصندوق وجدوها تنازع الموت وتحرك يدها وتستغيث بهم وفي حالة إعياء فقاموا بغلق الشنطة عليها مرة أخرى لمدة يوم ونصف اليوم، حتي فارقت الحياة وتيبس جسدها وقاموا بالتخلص منها.

حيث انتقل ضباط مباحث مركز أجا برئاسة المقدم كريم عبد الرازق رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم كريم عبد الرازق مباحث أجا تبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة وهم" الام “شيماء ا ” وصديقتها" هدي ا “و عشيقهم ” محمد ع " وزوجته “كربمة س” كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت اوبر ومثلها ويقومون بسحب قائدها وسرقة سيارته، قاموا بسرقة سيارتين النترا وتويوتا التي قاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.

اعترافات الام

وأدلت " شيماء ا" ٢٤ سنه ومقيمة في محافظة الجيزه ووالدة الطفلة “روجينا” - 5 سنوات - باعترافاتها أمام نيابة أجا في محافظة الدقهلية.

وكشفت شيماء عن انها وشركائها قاموا بتعذيب الطفلة شهرين بحبسها اكثر من مرة وتقيدها واضرام النيىران بجسدها في محاولة للضغط عليها لعدم التحدث عما شاهدته من ممارسة الرذيلة بشكل جماعي للمتهمين.

وكانت الطفلة تشاهد المتهمين في العلاقات الحميمة وتقلدهم أمام الجميع بحركات تمثيليه طفولية، مما جعل المتهمبن يقومون بتعذيبها وحبسها ومع عدم انصياعها لذلك عقدوا النية علي قتلها.

احالة المتهمين الى المحاكمة

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية 6 متهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، وهم «محمد ع. ف.»، 27 سنة، عاطل، و«هدي إ. ع.»، 21 سنة، ربة منزل، و«شيماء ا. ع.»، 24 سنة، والدة الطفلة المجني عليها، و«كريمة س. ر.»، 32 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة الجيزة، و«محمد ب. ع.»، 32 سنة عامل، ومقيم بميدنة المنصورة محافظة الدقهلية، و«سماح إ. ا.»، 30 سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة في الجيزة.

جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، و المقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، أن المتهمين من الأول إلي الرابعة قتلوا في أول مايو 2022 بدائرتي قسم جمصة وقسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية الطفلة المجني عليها روجينا بركة طارق محمد، 4 سنوات، ابنة المتهمة الثالثة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها لما استفحل في نفوسهم من شر، وعقولهم المنتشية بالجواهر المخدرة، فعزموا علي أمر التخلص منها إلي الأبد، ونسيت المتهمة الثالثة ما جبلت عليه من فطرة الأمومة، واتشحت قلوبهم بالسواد فلم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة.