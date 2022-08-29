الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين في ولاية أوريجون والعثور على جثة المشتبه به

أطلق مسلح الرصاص على عدد من الأشخاص في أحد الأسواق المركزية في بلدة بيند بولاية أوريجون الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق الشرطة الأمريكية.

وقال رئيس شرطة المدينة مايك كرانتز، خلال مؤتمر صحفي، إن ضباط الشرطة عثروا على المسلح، الذي لم يتم بعد الكشف عن اسمه، ميتا "على مقربة شديدة" من سلاح من طراز إيه أر -15 وبندقية داخل المحل، وفق وكالة أنباء "أسوشيتدبرس".

وقال كرانتز إن مطلق النار أطلق الرصاص في ساحة انتظار السيارات بمركز "فورم" للتسوق في وسط مدينة أوريجون حوالي الساعة 7:04 مساءً مشيرا إلى أن مطلق النار أطلق الرصاص على شخص عند مدخل المتجر وتم بعد ذلك نقل هذا المصاب إلى المستشفى وأعلن وفاته.

وأضاف إن مطلق النار واصل إطلاق النار داخل المتجر، مما أدى إلى مقتل شخص آخر ولم يحدد كرانتز هوية مطلق النار أو الضحايا وقال إن العديد من الوكالات تعمل معًا في التحقيق.