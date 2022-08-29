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أخبار العالم

الإعلام والاتصالات العراقية تدعو للابتعاد عن بث مواد تنطوي على التحريض والكراهية

صدى البلد

دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة الابتعاد عن بث مواد إعلامية قد تنطوي بمضمونها على التحريض على العنف والكراهية بين المواطنين العراقيين. 

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "مع تطور الأحداث الاستثنائية في البلاد حالياً، يقع على عاتق وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية الخبرية دور محوري في نقل الأخبار ورسم صورة الأوضاع، كما تشكل عنصراً مهماً بين حجم التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز". 

وأضافت "من منطلق المسؤولية الوطنية والشفافية والمهنية والحيادية تدعو هيئة الإعلام والاتصالات وسائل الإعلام كافة والمواقع الالكترونية الإخبارية إلى تجنب تداول أو نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وتوخي الدقة في نقل الأحداث وعدم تبني مواقف متحيزة تتنافى مع أخلاقيات المهنة والموضوعية الصحفية، وتتعارض مع لائحة قواعد البث الإعلامي المقرة في الهيئة".

ودعت إلى "الانتباه لضرورة الابتعاد عن بث مواد إعلامية قد تنطوي بمضمونها على التحريض على العنف والكراهية بين المواطنين، فضلاً عن الالتفات الى عدم بث كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرة إلى أن كل الأطراف المعنية والمسؤولة عن بث رسائل إلى الجمهور أمام مسؤولية كبيرة تجاه العراق وشعبه تحتم عليها المساهمة في تهدئة الأوضاع وعدم الإنجرار خلف الخطابات التي تسهم في تصعيد الموقف وقد تؤدي الى تهديد السلم الأهلي.

وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي ومراعاة بنودها التي وضعت لإيجاد بيئة إعلامية مهنية منظمة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين ، أن التصعيد لن يحل المشكلة، منبها بأن أوضاع العراق تستدعي غاية الحكمة.

وقال بارزاني ، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد"، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه.

وتابع " إن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب .

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