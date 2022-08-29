سامح عاشور يعلن اتخاذه حزمة إجراءات قانونية للحفاظ على مركزه بالمعركة الانتخابية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، عن اتخاذه حزمة من الإجراءات القانونية التي تحافظ على مركزه القانوني في المعركة الانتخابية على مقعد نقيب المحامين، موضحًا: «نحن لا نسلم بهذا الاستبعاد لأنه مبني على أخطاء قانونية مجالها المحكمة المختصة ونتمسك بما أبديناه من دفوع».

ووجه «عاشور»، خلال رسالة لمحامي مصر اليوم الإثنين، كل التحية والتقدير والامتنان للمشاعر الفياضة التي احتوته خلال الساعات القليلة الماضية منذ صدور حكم القضاء الإداري وأثناء المحاكمة الاستئنافية أمام الإدارية العليا بأمس، وهذا التقدير والامتنان موصول من بداية المعركة الانتخابية وصولًا إلى هذا اليوم».

وذكر: «بالأمس انتهت دائرة فحص الطعون إلى إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلبتنا دون أن تفصل في الشق المستعجل وتركت الأمر لهيئة المفوضين، وهذا يعني أن الطعن المقدم أمامها طعن جدّي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئة المفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله».

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات تستهدف الانتظار حتى تنتهي الإدارية العليا وهيئة المفوضين في إبداء الرأي بشأن طالبتنا في الطعن على الحكم المذكور، وكذا في أن يبت مجلس الشيوخ في الاستقالة المقدمة مني التي هي محل المعركة القضائية أمام المحكمة، مضيفًا: «نحن نتمسك بحقنا دون تراجع بكل الأساليب القانونية المحترمة التي تساعد على تقديم معركة يستفيد منها المحامون وتستفيد منها النقابة».

وأوضح: «ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا وبالتالي سوف يعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي، كما نتمسك أيضًا بحق زملائنا المحامين في اختيار من يمثلهم تمثيلا صحيحا هم يسعون إليه ونترك النتيجة لصندوق الاقتراع، لذلك أردت توجيه هذه الرسالة لزملائي وأبنائي لكي يعلموا ما يجري من إجراءات، ولكي يطمئن الجميع أننا لن نترك حقًا دون أن نتمسك به، ولن نترك إجراءً صحيحًا نرى لزومه للحفاظ على حقنا في الترشح وحق المحامين في الانتخاب».