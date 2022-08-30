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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلانات أعفاها القانون من الترخيص.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعفى قانون تنظيم الاعلانات والذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الاعلانات واللافتات من الحصول على ترخيص .

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جاء ذلك في ضوء المادة 7 والتي نصت على انه يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

 

١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم الإعلانات المهرجانات الرياضية إعلانات البيع

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