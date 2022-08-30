هشام إبراهيم: الحكومة أوفت بالالتزامات الخارجية ولبَّت احتياجات المواطن المصري| فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، بجامعة القاهرة، أن الحكومة أوفت بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى أنها تلبي احتياجات المواطن المصري، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر لم تتخل عن الالتزام بسداد ديونها الخارجية، مؤكدا أنها قادرة على سداد تلك الديون بما هو متاح.

الاقتصاد المصري

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أننا نحتاج في هذا التوقيت إلى التشاور مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من خبراته وما يقدمه من تمويلات وما يصدر من تقارير عن الاقتصاد المصري من جانب الصندوق يجب أن تكون إيجابية.