مدير متاحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: المدينة الغارقة من أهم الاكتشافات الأثرية بالعصر الحديث

أكد حسين عبد البصير، مدير متاحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، أن الأثار والمدن الغارقة من أبرز الأشياء التى اكتشفت بمنطقة أبو قير، مشيرا إلى أن المدينة الغارقة من أهم الأكتشافات الأثرية في العصر الحديث.

وقال حسين عبد البصير، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه

حدث تداخل بين الأاثر المصرية والوبناينة والرومانية ضمن الأثار الغارقة.

وتابع مدير متاحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، أنه كان هناك طموح ومشروع لعمل متحف بالفعل في الميناء الشرقي للمدينة الغارقة، ولكن كان هناك صعوبات بالرؤية تحت سطح البحر، وكان لا بد من تفريغ المياه حول الأثار. تعتم الرؤية ولا بد لتنقية المياه.

الأثار الغارقة للإسكندرية هامة

وأشار حسين عبد البصير إلى أن الأثار الغارقة للإسكندرية هامة