أستاذ بحوث: 27 جامعة حكومية بجانب الأهلية تهتم ببرامج الذكاء الاصطناعي

أكد دكتور علي وجدي، أستاذ بحوث العمليات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن القيادة السياسية اهتمت بوجود الذكاء الإصطناعي في مصر، مشيرا إلى أن هناك 27 جامعة حكومية، عملت على وجود برامج الذكاء الاصطناعي بها.

وقال علي وجدي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك أيضا الجامعات الأهلية والتي تقوم بدراسة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تلك الجامعات أن تتمكن من تخريج خريجين على مستوى متميز.

وتابع أستاذ بحوث العمليات والذكاء الإصطناعي بجامعة القاهرة، أن هناك برامح قوية بتلك الجامعات، مما جعل هناك باحثين مصريين يقومون بعلامات بارزة لخدمة الوطن.

الاعتراف بوجود خلل

وأشار علي وجدي إلى أنه يجب الاعتراف بوجود خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يوجد تحييز قسري في تلك الأنظمة، فلا يمكن القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي.