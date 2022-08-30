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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: نرغب في المشاركة بالبطولة العربية.. وبدأنا في تأسيس شركة الاستثمار الرياضي

المصري
المصري

 


أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن الإدارة الجديدة تهدف للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع عبد القادر في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، المصري يرغب في المشاركة بالبطولة العربية.

وأكمل نائب رئيس النادي المصري، العلاقات طيبة جدًا مع النادي الأهلي، وكامل أبوعلي رجل دولة من الطراز الأول وقادر على محو أي خلافات مع النادي الأهلي.

وأتم عبد القادر، كامل أبوعلي بدأ بالفعل تأسيس شركة الاستثمار الرياضي الخاصة بالنادي المصري البورسعيدي.

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