موريتانيا تفوز على غينيا بيساو بهدف في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا

فاز المنتخب الموريتاني لكرة القدم على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، في إطار منافسات الدور التمهيدي الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين "الجزائر2023 ".



وسجل المهاجم الموريتاني محسن بده هدف موريتانيا في الشوط الأول من اللقاء.



وأكد اتحاد الكرة الموريتاني أن مباراة الأياب ستجرى في نواكشوط يوم الجمعة القادم الثاني من سبتمبر على ملعب شيخا بيديه بعد موافقة اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم على لعبها في نواكشوط وذلك لعدم إجازة ملاعب كرة القدم بغينيا بيساو من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي فإن الاتحاد الغيني تقبل فكرة لعب مباراة الإياب بنواكشوط بدلا من لعبها في مكان آخر.