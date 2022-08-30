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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد استغاثة فتاة أردنية بالدموع.. الآلاف يحتشدون أمام مطعم شاورما لإسعاد والدها

فتاة أردنية تستغيث
فتاة أردنية تستغيث لمساعدة والدها بائع الشاورما

الراحمون يرحمهم الله، ومازال الخير قائمًا مادامت قلوب الناس تحمله، وقد تجلى هذا في واقعة استغاثة فتاة أردنية بالدموع عبر مواقع التواصل تشكو حال والدها الذي افتتح مطعم شاورما باحثًا عن "لقمة العيش" لكنه لم يجد إقباًلا من الناس.

تأثر الأب بشدة وكاد يهلكه الهم، مما دفعه ابنته للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنها على حال والدها الذي غاب عن المنزل لمدة 3 أيام من شدة قهره وحزنه.

 

3 أيام أبوها ما رجع البيت

كتبت فتاة أردنية تدعى «رهف ياسر»: "والله بكتب ودموعي على خدّي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان وآخر إشي صار يبكي، أمانة ساعدوني بطلب صغير؛ بابا فتح محل شاورما بـ سحاب وإلو تلات أيام ما بروّح عالبيت وحاط كل تعبه بالمحل بس المحل ما بجيب شغل منيح وهوه كتير زعلان حكى اليوم معي وكان بعيط بحكيلي لسا ما بعت اشي".

وأضافت: "بابا إلو بشتغل بالشاورما من 2003 الحمدلله دايمًا الكل بمدح بالخلطة والشاورما تاعته بس عشانه كبر بالعمر ما حد رضي يشغله عنده وهو الوحيد يلي بنستند عليه بعد ربنا الحمدلله وقرّر يفتح محل شاورما ولأنه ما حد بعرف المحل وجديد بابا مش قاعد ببيع منيح، مع إنه أسعاره ابداً مش غالية وكتير منيحة وهوه ما يقصر مع أي حد بيجي عنده لو ع حسابه الشخصي المهم عنده السمعة بشغله تضل نضيفة".

واستكملت: "اجيت بدي اعمله اعلان كتير بوخذوا غالي ما معي حق اعلان، فحكيت هاد اخر حل إني انزل بوست عشان تساعدوني أسألكم بالله ساعدونا، بابا هاي رزقته الوحيدة اقسم بالله ما دخل أول الشهر ع دارنا دينار والحمدلله بنحكي إن شاء الله خير، ساعدوني أسألكم بالله".

احتشاد الأردنيين أمام المطعم
وكتبت الشابة الأردنية عنوان المطعم في سهول سحاب بالأردن وأسعار الشاورما، مما دفع الآلاف من الأردنيين في اليوم التالي للاحتشاد أمام مطعم والدها لشراء الشاورما ودعمه.

انتشرت صور مذهلة لآلاف الأشخاص أمام مطعم والد الفتاة، حتى أنهم سدوا جميع الشوارع المحيطة، مما ترك العائلة في حالة من السعادة والذهول.

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