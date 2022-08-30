إعادة دراسة محطات الصرف الصحي بمسافة 3 كيلو من مدينة الشيخ زويد

شكوى من وضع محطات الصرف الصحي علي مسافة ٣ كيلو من مدينة الشيخ زويد محافظة

تقدم عيد ابو بشار أمين أمانة الحزب العربي بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، بطلب للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. بشأن وضع محطات صرف صحي التي تبعد عن مدينة الشيخ زويد ب٣ كيلو ،في اتجاه قرية التومة.. وقد طالب ، بسرعة التحرك باعتبار أن منطقة التومة وضواحيها بمركز الشيخ زويد، منطقه سكنيه وزراعيه ، وذلك من أجل لإنقاذ حياة المواطنين من هذا الخطر مستقبلا.

منطقة سكنية وزراعية

وساهمت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح، وعدد من المشايخ والعواقل، في إظهار المخاطر على حياة السكان والزراعات بخصوص مشروع الصرف الصحي بقرية التومة باعتبارها منطقة سكنية وزراعية.

حيث صدق اللواء المحافظ على إعادة دراسة الموضوع مرة اخري، وذلك بعرض البدائل الخاصة بموقع مشروع الصرف الصحي بالشيخ زويد .