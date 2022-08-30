"مستقبل وطن" بمحافظة قنا: عقد سلسلة ندوات للتوعية بخطورة التغيرات المناخية

أعلنت النائبة سحر صدقي خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، أمينة المرأة بالمحافظة، إطلاق الأمانة العامة للحزب سلسلة ندوات للتوعية بخطورة التغيرات المناخية، وتبدأ بعقد 10 ندوات توعوية بجميع مراكز المحافظة، وذلك تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر"، وتنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.



وأوضحت النائبة سحر صدقي خليفة أن الدولة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات الفاعلة للحد من التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ودول القارة الإفريقية والعالم أجمع، حيث تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات.



وجاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.