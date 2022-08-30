عضو إدارة الإسماعيلي: أغلبية المجلس يرفض بيع باهر وعبد الرحمن.. فيديو



كشف خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن أن أغلبية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رفضوا بيع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي من أجل حل الأزمة للفريق.



وتابع عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، أنا من اقترحت أسماء الجهاز الفني الحالي للإسماعيلي، والحمد لله وفقني الله في رؤيتي ووفقهم في مهامهم والآن هرب الإسماعيلي من دائرة الهبوط.



وأكمل الطيب،أرفض رفض قاطع بيع "باهر المحمدي و عبد الرحمن مجدي" لأنهم أساس الفريق ويجب البناء عليهم، وهذا رأي أغلبية أعضاء المجلس.



وأتم عضو مجلس الإسماعيلي،سنحاول بيع بعض اللاعيبن في النادي من 10 إلى 15 لاعب منهم أسماء جيدة، لتحصيل 40 مليون جنيه ودفع الغرامة مع الاعتماد على مساعدة المسؤولين في حصولنا على تراخيص إنشاء مول النادي، من أجل وقوف النادي ماليًا مرة آخرى.