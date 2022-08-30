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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو إدارة الإسماعيلي: عرضنا على حمزة الجمل التجديد ولكن بشروط العقد القديم

صدى البلد

 


كشف خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة، عرض على حمزة الجمل، تجديد تعاقده ولكن بنفس شروط العقد القديم.


وتابع عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، هناك تربص بحمزة الجمل ومحاولات لتشوية صورته وهو يستحق التكريم والإشادة.

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وأكمل الطيب، الاختام اختفت من نادي الإسماعيلي قبل 3 أسابيع، من المدير التنفيذي وحصل عليها المهندس يحيي الكومي، وأعادها مرة آخرى، وعليه أن يوضح سبب استحواذه على الاختام.

وأضاف خالد الطيب،منذ تصريحاتي معظم صفحات الإسماعيلي تُهاجمني، يحيي الكومي يرغب في أن تسير أعضاء المجلس على مزاجه.

وأتم عضو مجلس الإسماعيلي، مجلس الإدارة عرض على حمزة الجمل التجديد ولكن بنفس شروط العقد القديم، حمزة الجمل يحصل على 300 ألف جنيه شهريًا، وأقل مدرب في الدوري المصري يحصل على هذا الرقم.

 

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