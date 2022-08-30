اليابان تستضيف اجتماع وزراء خارجية "السبع" العام المقبل

ذكرت اليابان اليوم /الثلاثاء/ أنها ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع عام 2023 في منتجع كارويزاوا بمقاطعة ناجانو وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن مجلس الوزراء الياباني أقر خطة لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في نيجاتا، المدينة الساحلية المطلة على بحر اليابان شمال غرب العاصمة طوكيو.

وأضاف ماتسونو، أن الاختيار وقع على مقاطعتي كارويزاوا ونيجاتا بعد أن نظرت الحكومة المركزية في عوامل مختلفة مثل الإقامة والأمن، إضافة إلى رغبات الوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية.

وأوضح أنه من المخطط كذلك انعقاد 12 اجتماعا آخر لوزراء مجموعة السبع المسؤولين عن مجالات مثل التجارة والبيئة والزراعة، مضيفا أن أماكن انعقادها ستعلن في سبتمبر، مشددا على أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان الأمن حول المنشآت الخاصة باجتماعات مجموعة السبع.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي - في مؤتمر صحفي منفصل - إن كارويزاوا، المعروفة ببيئتها الطبيعية البكر، تتمتع بخبرة في استضافة مؤتمرات واسعة النطاق و"مكان مناسب لإجراء مناقشات صريحة حول القضايا الملحة للمجتمع الدولي".

ومن المقرر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع في اليابان عام 2023 قبل قمة المجموعة حيث تتولى البلاد الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من ألمانيا، وتضم المجموعة أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليابانية كانت قد نظرت في البداية في عقد اجتماع لوزراء الخارجية في نارا، لكن الفكرة ألغيت لأسباب أمنية بعد مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص خلال خطاب حملته الانتخابية في المدينة الغربية أوائل يوليو الماضي.

