عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تستضيف اجتماع وزراء خارجية "السبع" العام المقبل

صدى البلد

   ذكرت اليابان اليوم /الثلاثاء/ أنها ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع عام 2023 في منتجع كارويزاوا بمقاطعة ناجانو وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن مجلس الوزراء الياباني أقر خطة لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في نيجاتا، المدينة الساحلية المطلة على بحر اليابان شمال غرب العاصمة طوكيو.
وأضاف ماتسونو، أن الاختيار وقع على مقاطعتي كارويزاوا ونيجاتا بعد أن نظرت الحكومة المركزية في عوامل مختلفة مثل الإقامة والأمن، إضافة إلى رغبات الوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية.
وأوضح أنه من المخطط كذلك انعقاد 12 اجتماعا آخر لوزراء مجموعة السبع المسؤولين عن مجالات مثل التجارة والبيئة والزراعة، مضيفا أن أماكن انعقادها ستعلن في سبتمبر، مشددا على أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان الأمن حول المنشآت الخاصة باجتماعات مجموعة السبع.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي - في مؤتمر صحفي منفصل - إن كارويزاوا، المعروفة ببيئتها الطبيعية البكر، تتمتع بخبرة في استضافة مؤتمرات واسعة النطاق و"مكان مناسب لإجراء مناقشات صريحة حول القضايا الملحة للمجتمع الدولي".
ومن المقرر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع في اليابان عام 2023 قبل قمة المجموعة حيث تتولى البلاد الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من ألمانيا، وتضم المجموعة أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليابانية كانت قد نظرت في البداية في عقد اجتماع لوزراء الخارجية في نارا، لكن الفكرة ألغيت لأسباب أمنية بعد مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص خلال خطاب حملته الانتخابية في المدينة الغربية أوائل يوليو الماضي. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الطماطم بـ4.5 جنيه| أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 30-8-2022

مسلسل كوفيد-19 لا ينتهي.. ظهور سلالة جديدة لـ كورونا بأعراض غريبة

المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني متفوق في خيرسون وعطل الإمدادات الروسية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30- 8 -2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

استقرار بعد الارتفاع .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

فيديو

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ