خالد بيومي يطالب إسلام الشاطر بالاعتذار بعد إهانته لأندية الدوري.. شاهد

طالب المحلل الرياضي خالد بيومي، إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بالاعتذار على إهانته لأندية الدوري المصري.

وكان إسلام الشاطر قد قال في تصريحاته: "الأهلي مثل جرار القطار، الجرار أغلى حاجة في القطر، الكلام اللي بقوله مش كلام وخلاص، محدش يفتح بقّه، لأن الفرق كبير، لأن بقية العربيات لا تسوى شيء من غير الجرار، قيمتها أقل من قيمة 50% من قيمة الجرار، محدش يفكر يقارن نفسه بالأهلي، هل ينفع إن أنا أقارن 42 دوري (عدد ألقاب الأهلي في الدوري المصري) باللي بعديا، مش فاكر اللي بعديا كام".

وحول هذا الأمر رد خالد بيومي على إسلام الشاطر قائلًا: "عفوا كابتن إسلام عليك بالاعتذار لكل أندية مصر التي قللت من قيمتها ومن تاريخها، أنت شخصيا بدون أندية مصر لما كنت تصل إلى ما أنت عليه، تذكر الأولمبي والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه، بينما حصل بيراميدز على المركز الثاني، والأهلي على المركز الثالث.

ومن المقرر، أن يسدل الستار على الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، اليوم، الثلاثاء، حيث ستقام جميع المباريات في توقيتات مختلفة.