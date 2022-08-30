عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي يطالب إسلام الشاطر بالاعتذار بعد إهانته لأندية الدوري.. شاهد

إسلام الشاطر
إسلام الشاطر

طالب المحلل الرياضي خالد بيومي، إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بالاعتذار على إهانته لأندية الدوري المصري.

وكان إسلام الشاطر قد قال في تصريحاته: "الأهلي مثل جرار القطار، الجرار أغلى حاجة في القطر، الكلام اللي بقوله مش كلام وخلاص، محدش يفتح بقّه، لأن الفرق كبير، لأن بقية العربيات لا تسوى شيء من غير الجرار، قيمتها أقل من قيمة 50% من قيمة الجرار، محدش يفكر يقارن نفسه بالأهلي، هل ينفع إن أنا أقارن 42 دوري (عدد ألقاب الأهلي في الدوري المصري) باللي بعديا، مش فاكر اللي بعديا كام".

وحول هذا الأمر رد خالد بيومي على إسلام الشاطر قائلًا: "عفوا كابتن إسلام عليك بالاعتذار لكل أندية مصر التي قللت من قيمتها ومن تاريخها، أنت شخصيا بدون أندية مصر لما كنت تصل إلى ما أنت عليه، تذكر الأولمبي والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود".

إيقاف القيد.. صدمة لـ الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك في كأس لوسيل

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه، بينما حصل بيراميدز على المركز الثاني، والأهلي على المركز الثالث.

ومن المقرر، أن يسدل الستار على الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، اليوم، الثلاثاء، حيث ستقام جميع المباريات في توقيتات مختلفة.

خالد بيومي اسلام الشاطر الدوري المصري الأهلى ألقاب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

ترشيحاتنا

"وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا"| الإبن العاق بالغربية يضرب والديه ويطردهما

رماهم على ملاية.. تفاصيل وكواليس حادث حريق الإسكندرية

مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبير عالمى فى جراحة وزراعة الكبد

ملايين المتضررين.. الفيضانات تغرق ثلث باكستان ووتيرة الإغاثة تتسارع

الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بضرب طفلين داخل دار رعاية بالقاهرة.. تفاصيل

مليونير يتبرع بـ 16 سيارة كلاسيكية للجمعيات الخيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. آمال ماهر في أحدث ظهور من منزلها

بعد فوز ابنتها بلقب ملكة الجمال .. أبناء انتصار بين الدراسة بالخارج وبطولات الجمباز

موضة صادمة| حلق على شكل رباط الحذاء لن تتوقع سعره

خلي بالك .. عادة يومية عند شرب القهوة تصيبك بسرطان المرىء

فيديو

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ