من 3.40 إلى 20 جنيها.. التفاصيل الكاملة لرفع قيمة الحصة الإضافية بالمدرسة وشروطها

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحسين جودة التعليم بالدولة، وعدم الاستعانة بمدرسين غير حاصلين على كليات التربية للتدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل مصلحة الطالب.

وتم حصر بعض المدارس الخاصة لديها معلمون ليسوا خريجين من كلية التربية، فأفادت الوزارة بأنه سيكون هناك رخصة لمزاولة مهنة التعليم، لأن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة.

رفع قيمة الحصة الإضافية لـ 20 جنيها

فلذلك قامت الوزارة بتوحيد ثمن الحصة للمعلم، فقررت أن تكون مقابل الحصة للتربويين لمن هم خارج وزارة التربية والتعليم بـ 20 جنيهًا ولمن هو داخل الوزارة تحسب الحصة الإضافية بـ 3.8 جنيه.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت الموافقة من المالية على توحيد قيمة الحصة لمن هم داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها بـ 20 جنيها.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة “صدى البلد”، مساء أمس، الاثنين، أن الحصة للمعلم التربوي داخل الوزارة كانت مقابل 3.40 جنيه، بينما خارج الوزارة بـ20 جنيها.

وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة من وزارة المالية على توحيد قيمة الحصة لمن هم داخل الوزارة وخارجها بـ20 جنيها، لافتا إلى أن المعلم لا بد أن يشارك في عملية التطوير في التعليم، ونوه وزير التربية والتعليم إلى أنه تقدم بخطة لرئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، وتمت الاستجابة لها وسيعملون على تنفيذها.

شروط قبول المعلمين من خارج الوزارة

وأكد وزير التعليم، أنه مهتم جدًا بالمعلم لأنه سيُنجح الوزارة ويحقق أهدافها، معلنًا عن رفع مذكرة لرئيس الوزراء، وافق عليها وزير المالية، لتوحيد قيمة سعر الحصة الزائدة على نصاب المعلم بـ 20 جنيهًا لمن داخل التربية والتعليم ومن هو خارجها.

وتابع: "سنستعين بمعلمين من خارج التربية والتعليم، بعد إجراء مقابلة لهم مع موجهي العموم ونستفيد من الموجودين داخل الوزارة، لو المعلم درّس 5 حصص زائدة عن نصابه أسبوعيًا، فإن قيمتها 400 جنيه تضاف إلى مرتبه، أتمنى أعطيه آلاف الجنيهات لكننا نتحرك في إطار موازنة"، ولفت إلى أنه مهتم بالانضباط داخل المدرسة وعودة الطلاب للمدرسة، مختتمًا: "ننظم يومًا رياضيًا ويوم للأنشطة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعنا معه أكد الاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم".

ويقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إنه بالرغم من حدوث تغير في أجور المعلمين، ولكنه حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة، وبعد إعلان قرار زيادة الحصة إلى 20 جنيها بدلا من 3.40 قرش ليس جيدا للمعلمين، حيث إنه أجر الحصص الإضافية المشروطة وليس الأساسية، وتلك الحصص المشروطة تعني أن يكون المعلم يحصل على حصص إضافية بعد حصوله على ما فوق النصاب القانوني.

الدكتور مجدي حمزة

وأضاف حمزة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النصاب القانوني يعني هو أن كل معلم يكون له جدول أسبوعي، مكون من عدد معين من الحصصن، فهنا يجب أن يحصل المعلم على هذه الحصص ثم يحصل على الحصص الإضافية، وفي الأغلب لا يستطيع المعلم أن ينهي حصصه الأساسية، فبالتالي لا يستطيع الوصول إلى الحصص الإضافية بسهولة.

إعادة النظر في زيادة أجر الحصص

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، يحصل المعلم على 6 حصص في يوميا و30 حصة أسبوعيا، فكيف يكون له قدرة على أدائه لحصص إضافية، فالمعلم يبذل جهدا كبيرا جدا في يومه الدراسي، وأوضح أن توزيع الحصص أسبوعيا على المدرس لم تكن من اختياره، ولكنها تعتبر نسبة لكل معلم، وهناك العديد من المعلمين الذين لا يقوموا بتكملة حصصهم الرئيسية، وبالتالي من الصعب حصول المعلم على حصص إضافية.

وتابع: "وإن استطاع المعلم الحصول على حصص إضافية، يكون من الشروط ألا يحصل على أكثر من 30 حصة، فيكون الراتب للحصص الإضافية 600 جنيه فقط، فيجب إعادة النظر في هذا القرار، أو زيادة القيمة الأساسية والإضافية للمعلم".

وسبق، وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقد مايو الماضي، إن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 تبلغ 119 مليار جنيه، بينما تبلغ في العام المال الجديد 2022 /2023 نحو 131 مليار جنيه.

وأكد صديق أنه تمت الموافقة على موازنة مسابقة تعيين 30 ألف معلم وستتم التعيينات خلال العام المالي الجديد، وأن هناك تحسينا في مرتبات المدرسين، وستبلغ الزيادة وفقا للموازنة الجديدة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة التخطيط والموازنة، إن وزارة التربية والتعليم حصلت على قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض ياباني بالين مع وزارات أخرى، مطالبا بمعرفة رقم القروض وما تم استخدامه من القروض وقيمة القرض والمستخدم من القرض.

توجيهات رئاسية بزيادة مرتبات المعلمين 2022

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن هناك زيادة 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين جنيه، واشتراك الإنترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة.

وخلال مارس الماضي، البحث عن زيادة مرتبات المعلمين 2022، حيث أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، فإن المعلم الذي يبلغ أجره الأساسى في يونيو 2015، 246 جنيهًا وأجره الأساسى في مارس 2022، 1045.04 جنيه و الحافز الإضافى في مارس 2022، 575 جنيهًا، ستكون العلاوة الخاصة 15% من الأجر الأساسي، كالتالي: لتكون بعد العلاوة الخاصة 156.75 جنيه.

أما الأجر الأساسى في أبريل 2022، فيبلغ: قيمة الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، لتكون 1201.79 جنيه.

وسيبلغ الحافز الإضافى في أبريل 2022: الحافز الإضافى في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافى المقررة في أبريل 2020، كالتالي: لتكون 800 جنيه.

العلاوات الخاصة للمعلمين بـ 2022

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، سيحصل المعلم الأول الذي كان أجره الأساسي في يونيو 2015، 263 جنيهًا، وأجره الأساسي في مارس 2022، 1144.42 جنيه، و الحافز الإضافي في مارس 2022، 675 جنيهًا، على علاوة خاصة كالتالي: لتكون 171.66 جنيه.

والأجر الأساسي في أبريل 2022 سيساوي، الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، لتكون 1316.08 جنيه.

ويكون الحافز الإضافى في أبريل 2022، الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020، لتكون 950 جنيهًا.

وتشمل زيادة مرتبات المعلمين 2022، ما يقارب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، موزعين على أكثر من 66 جهة ومصلحة حكومية ووزارة ومؤسسة رقابية، علاوةً على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم 8 شركات قابضة تتبعها 115 شركة.