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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة "التنسيقية" غادة علي تلتقي وزير الصناعة والتجارة.. صور

نائبة التنسيقية غادة
نائبة "التنسيقية" غادة علي تلتقي وزير الصناعة والتجارة

التقت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بعد توليه الحقيبة الوزارية.

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وناقشت نائبة التنسيقية مع وزير الصناعة والتجارة خطة الوزارة نحو وضع استراتيچية وطنية للصناعة المصرية، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وخطة الوزارة نحو النهوض بملف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي كملف أساسي في الاستراتيجية.

كما ناقشت النائبة غادة علي بعض الملفات المرتبطة بتوطين الصناعة، مثل التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع كالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل البنك المركزي لتوفير العملة، وحلول لمعوقات استيراد مستلزمات الإنتاج، والحلول المطروحة نحو تقديم تسهيلات لمنح وتجديد تراخيص المصانع، والتسهيلات لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين . 

غادة علي تنسيقية شباب الاحزاب أحمد سمير وزير الصناعه تراخيص المصانع الأراضى الصناعية

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