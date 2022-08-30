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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 274 مواطناً و تنظيم ندوات توعوية خلال قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع  جامعة السادات والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الطبرانى بالبحيرة حيث استهدفت القافلة الكشف المجاني و توزيع العلاج على عدد ٢٧٤ حالة من أبناء القرية بتخصصات  ( ٨٣ ️أطفال - ٦٠ باطنة  - ٥٠ العظام - ٥٠ جلدية - ٣١ تحاليل).

كما شملت القافلة ندوات توعوية و تثقيفية حول محو الأمية وكيفية القضاء عليها و محاربة ارتفاع نسب الطلاق و الزواج المبكر للقاصرات.

و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  و في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.


 

البحيرة محافظة البحيرة قافلة طبية حياة كريمة المبادرة الرئاسية محو الأمية القوافل الطبية الخدمات الصحية وادي النطرون قرية الطبراني جامعة السادات

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